Rob Groener, ex agente di Marko Arnautovic nella sua prima esperienza all'Inter, ha parlato ai microfoni dell'agenzia APA commentando l'ipotesi di un approdo al Rapid Vienna per l'attaccante: "Sarebbe sicuramente un rinforzo per il Rapid. Porta in squadra qualcosa che ispira fiducia. Non ha paura di nessuno. Irradia fiducia, e anche gli altri giocatori lo percepiscono. È una persona speciale e anche un calciatore speciale". Nei primi anni di carriera, Arnautovic veniva paragonato a Zlatan Ibrahimovic: "È altrettanto bravo", ha detto Groener.

L'agente rivela di essere rimasto in contatto con Arna: "Il rapporto è molto buono, e anche con la famiglia è sempre stato positivo. Lavorare con Marko non è sempre stato facile. Ma i giocatori speciali hanno le loro idee". Nella sua seconda esperienza in nerazzurro, Arnautovic probabilmente non ha reso quanto ci si aspettava, ma per Groener non deve avere rimpianti: "Può anche essere molto soddisfatto di quel periodo. È stato importante per il club. Ha dimostrato di potercela fare. Di certo non è stato deludente".