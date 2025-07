La clausola rescissoria presente nel contratto di Denzel Dumfries è una delle preoccupazioni dei dirigenti dell'Inter in questi giorni. Se qualcuno volesse attivarla, come ricorda oggi Il Giorno, dovrebbe però pagare 25 milioni di euro in una soluzione unica.

A quel punto in casa nerazzurra scatterebbe la caccia al sostituto. Noto il gradimento per Ndoye, cercato anche nella sessione di calciomercato estiva di un anno fa, mentre è stato aperto il canale con Dodò, sfruttando i discorsi aperti con la Fiorentina per Sebastiano Esposito.