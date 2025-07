La separazione con Fernando Muslera obbliga il Galatasaray a cercare un nuovo portiere. Tra le prime scelte del Cim Bom c'è Yann Sommer, esperto estremo difensore sotto contratto con l'Inter fino al 2026: Fanatik sostiene che nelle ultime ore lo svizzero avrebbe aperto alla possibilità di trasferimento a Istanbul. Allo stesso tempo, il club nerazzurro non forzerebbe per la sua permanenza e sarebbe disposto alla cessione.

"Il giocatore svizzero, che ha un contratto con il suo club per un altro anno, sta attualmente valutando con favore l'idea di andarsene - si legge -. L'Inter non avrà alcuna difficoltà a cedere il giocatore. Tuttavia, serve che il Galatasaray e Sommer trovano un accordo sui termini del contratto". Il 36enne ha chiesto un ingaggio annuale di circa 7-8 milioni di euro, mentre il Gala è disposto a mettere sul piatto una cifra più bassa ma spalmata negli anni: la proposta, riferiscono i colleghi turchi, sarebbe di un contratto biennale con opzione per il terzo anno.