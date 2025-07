Gianluigi Donnarumma e il PSG sono alla ricerca di un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. A confermarlo è Vincenzo Raiola, agente del portiere: "Ci stiamo parlando - dice a La Gazzetta dello Sport -, non è anomalo una trattativa così lunga perché si parla del portiere più forte al mondo. Per me, Gianluigi merita il Pallone d'oro. Dembélé ha fatto tanto con i suoi gol, ma senza le parate di Gianluigi contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal, il Psg non avrebbe mai vinto la Champions. Siamo ottimisti. Il Psg è un grande club. Lasciamo passare le ultime partite. In ballo c'è il culmine di una stagione già storica. Poi cercheremo di trovare un accordo in tempi ragionevoli".