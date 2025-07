Dodò vuole lasciare la Fiorentina nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Il laterale brasiliano ha espresso una volontà chiara, mentre il club viola non ha intenzione di ascoltare proposte inferiori ai 25 milioni di euro. Il motivo della voglia di addio è legato ai tempi della proposta di rinnovo che hanno irritato il giocatore, spiega il Corriere Fiorentino.

Il quotidiano toscano aggiunge che l'agente si è mosso per cercare nuove destinazioni: dopo le voci su Barcellona e Liverpool, sono arrivate anche le chiamate di Juventus e Inter, con quest'ultima "spaventata dalla clausola da 25 milioni presente nel contratto di Dumfries" e che quindi "si sta guardando attorno per non farsi trovare impreparata". La Fiorentina ha individuato il sostituto in Nadir Zortea del Cagliari.