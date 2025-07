Dopo aver già speso quasi 70 milioni in entrata, per l'Inter è giunta l'ora di mettersi al lavoro anche sulle uscite. La Gazzetta dello Sport elenca i giocatori con le valigie in mano partendo da Hakan Calhanoglu (la cui cessione potrebbe fruttare una trentina di milioni), mentre per Denzel Dumfries bisognerà attendere la scadenza della clausola da 25 milioni di euro valida per l'estero, prevista il 15 luglio.

"In mezzo al campo è ancora da definire il futuro di Davide Frattesi, le cui quotazioni nerazzurre sono in netta risalita da quando c’è Chivu alla guida, mentre sul suo amico Kristjan Asllani sono state fatte già ampie valutazioni - scrive il quotidiano -. Dopo tre anni ad Appiano, l’albanese potrebbe cercare fortuna altrove: per una quindicina di milioni, i nerazzurri non si opporrebbero alla partenza". Uno dei pezzi più pregiati è Yann Bisseck (potrebbe partire in caso di offerta da 35-40 milioni, sul tedesco ci sono l'Aston Villa e altri club di Premier) ma altri soldi freschi potrebbero arrivare da ulteriori cessioni.

Il club nerazzurro punta ad incassare una decina di milioni da Sebastiano Esposito (piace alla Fiorentina e non solo) e da Aleksandar Stankovic (nel mirino del Bruges, con l'Inter che vuole mantenere la recompra). Attenzione anche a Tajon Buchanan perché "sia Villarreal che Brentford e Eintracht hanno sondato per un colpo fino a 15 milioni", si legge. Ne basterebbero meno, invece, per strappare il cartellino di Mehdi Taremi, bocciato dopo la prima annata interista.