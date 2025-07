La clausola rescissoria di Denzel Dumfries mette in apprensione l'Inter. Come riporta oggi il Corriere della Sera, in via della Liberazione sperano che la data del 15 luglio si avvicini in fretta. I 25 milioni da versare in un'unica soluzione non sono pochi, ma nemmeno una cifra impossibile, si legge sul quotidiano, e se il Barcellona ha problemi finanziari, il Manchester City che si profila all'orizzonte non ne ha.

Guardiola sta cercando un'alternativa a Rico Lewis. Non sarà Walker, appena tornato dal Milan e già trasferitosi al Burnley. Nessuna chiamata è però arrivata al momento dall'Inghilterra, anche se un po' d'ansia al management sta venendo.