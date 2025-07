Un canale ormai aperto da tempo per un possibile arrivo all'Inter è quello riguardante Giovanni Leoni. Secondo il Corriere dello Sport, però, gli emiliani vorrebbero non cedere il giocatore così presto e non si metteranno al tavolo se non per offerte vicine ai 40 milioni di euro. In caso contrario, Leoni resterà un altro anno a Parma.

I nerazzurri hanno però una corsia preferenziale e possono sfruttare i buoni rapporti tra Marotta e Cherubini. Per questo sembrano un passo avanti rispetto al Milan e alle altre pretendenti. E allora l'Inter si sta cautelando, ad esempio mettendo sotto i riflettori De Winter, difensore del Genoa, con cui si sta parlando per il prestito di Valentin Carboni.

In ogni caso, prima di prendere Leoni, servirebbe una partenza. La candidatura forte è quella di Bisseck, che permetterebbe una forte plusvalenza a bilancio. In Premier League ha diversi ammiratori, per 35 milioni l'Inter è disposta a parlarne.