Valter Bonacina, ex giocatore della Roma e dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola del futuro di Moise Kean, che rientra tra i possibili obiettivi dell'Inter per l'attacco: "Devono essere gli stimoli a guidare Kean per potersi migliorare: credo che lui abbia tutte le qualità per poterlo fare. È difficile rimanere a certi livelli, specie per gli attaccanti, ma penso che Firenze sia la piazza giusta per farlo. È la piazza giusta per sbocciare definitivamente".