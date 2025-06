Nick Woltemade è legato allo Stoccarda da un contratto fino al 2028, ma con il passare del tempo lista delle pretendenti si va pian piano ad allungare. L'ultimo club accostato al gigante classe 2002 è l'Inter, che si aggiunge alla concorrenza di Bayern Monaco, Atletico Madrid e Chelsea. Da non escludere, però, che l'attaccante possa restare ancora al VfB, come fatto capire recentemente alla BILD dal direttore sportivo Fabian Wohlgemuth: "La qualità di Nick e l'ambiente di Stoccarda sono un legame estremamente forte che non ha ancora esaurito la sua potenza", le parole rilasciate per provare a spegnere le voci di mercato.