È sempre tempo di derby d'Italia e questa volta, sebbene Inter e Juventus siano le uniche due italiane presenti negli States per il Mondiale per Club, l'uno-contro-uno tra le due acerrime rivali non è sul campo, ma sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni svelate da Gianluca Di Marzio su Sky Sport nel corso de L'Originale, la Juventus starebbe pensando a Davide Frattesi per il centrocampo.

Nome non isolato nei pensieri della dirigenza bianconera che tenta di pescare nella stessa scuderia e si fa suggestionare anche da Sandro Tonali, ex gioiellino del Milan oggi al Newcastle. Nella lista del club torinese c'è anche Ederson, tentato anche dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

