Mentre i due nomi più citati per l'attacco dell'Inter sono Hojlund e Bonny, giocatori per i quali la dirigenza nerazzurra si è mossa in anticipo. Il forte interesse dei milanesi per l'attaccante del Parma non spaventa la concorrenza e secondo l'indiscrezione svelata da Il Messaggero a insidiare i vice-campioni d'Europa è la Roma.

I giallorossi starebbero pensando a fare "un tentativo per Bonny. Il centravanti del Parma piace a Gasperini, ma c'è la forte concorrenza dell'Inter che ha già avviato i contatti da qualche settimana. Il francese a Milano ritroverebbe Chivu" come si legge nel punto di mercato del quotidiano romano sul club capitolino.

