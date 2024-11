In attesa della sfida di domani contro l'Inter, il Lipsia ha ufficializzato il rinnovo di Leopold Zingerle, portiere classe 1994, rimasto fuori dalla lista UEFA motivo che lo esclude dalla trasferta a Milano per la sfida di Champions. L'estremo difensore ex Paderborn ha prolungato il suo accordo con il club tedesco fino al 30 giugno 2026.

Zingerle, arrivato nel club della Red Bull nel 2023 non ha ancora mai esordito con la squadra allenata da Marco Rose.