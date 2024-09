"Dobbiamo lavorare duro, giocare ad alto livello e dimostrare di esserci in una partita importante contro una squadra come l'Inter". È il breve commento di Jordan Zemura, raggiunto da DAZN a pochi minuti da Udinese-Inter: "La prima sconfitta non ha cambiato il nostro umore, rispetto all'anno scorso c'è un clima diverso e positivo", assicura il bianconero.