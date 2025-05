"Scudetto o Champions per l'Inter? Dico Champions". Anche il cantante Tananai, grande tifoso nerazzurro, ha le idee ben chiare su quale trofeo preferisce vedere i suoi beniamini alzare a fine stagione. Tananai che, per uno strano scherzo del destino, vivrà la finale del 31 maggio proprio nel capoluogo campano. "Devo stare attento a cosa faccio e dove lo faccio", ha scherzato l’artista, lasciando intendere che la passione per i nerazzurri potrebbe spingerlo anche a festeggiamenti inusuali: "Non succede, ma se succede forse sarò in mutande da solo in giro per la città".