La testa, inevitabilmente, sarà più a Monaco che a Como. Inzaghi ha scelto un'Inter-2 per affrontare Fabregas: quasi tutti i titolari partiranno dalla panchina. Compreso Lautaro, recuperato e pronto per mettere minuti nelle gambe prima di Monaco.

Lo conferma il Corsport: "Durante il periodo trascorso ai box il centravanti di Bahia Blanca ha lavorato con un solo chiodo fisso, pensando alla partita contro il Psg che gli permetterebbe di salire sul trono d’Europa dopo aver conquistato tre anni fa il Mondiale con l’Argentina. Oltre all’enorme significato per la storia dell’Inter, di cui è capitano, significherebbe impreziosire ancor di più una carriera già stellare con la possibilità di strizzare l’occhio al Pallone d’Oro. E inevitabilmente una Champions in bacheca farebbe schizzare le sue quotazioni nella rincorsa al premio individuale più importante. Per questo la punta interista ha scelto di recuperare senza fretta perché sabato prossimo, contro il Psg, vuole essere protagonista fino in fondo, giocando senza alcun freno imposto da problemi fisici e anche per 120 minuti qualora la partita dovesse allungarsi fino ai supplementari o oltre".