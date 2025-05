Durante 'Tatanka, senza giri di parole', la diretta Instagram di Stanleybet.news, Dario Hübner esprime tutta la sua fiducia sull'Inter vittoriosa in finale di Champions League sabato 31 maggio a Monaco di Baviera: “La finale è tra due squadre molto forti, se arrivi fino a là non è per caso. Per me l’Inter ha molte più possibilità che contro il City. Contro il PSG può giocarsela alla pari. Come esperienza, l’Inter è avvantaggiata".

Per quel che riguarda l'ultima giornata di campionato, Hübner lascia aperto uno spiraglio al clamoroso ribaltone finale: “Io dico 75% Napoli e 25% Inter. Nel calcio non si sa mai.”