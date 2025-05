Paolo Storari, pm della Dda di Milano, ha chiesto una condanna a nove anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord dell'Inter, e ora collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso a settembre Antonio Bellocco, anch'egli nel direttivo degli ultrà nerazzurri, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. Alla gup Rossana Mongiardo - scrive Calcio e Finanza - il rappresentante dell’accusa ha domandato di riconoscere il vincolo della continuazione, di concedergli le attenuanti generiche e la circostanza attenuante prevista per reati connessi ad attività mafiose prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Nel processo abbreviato con più filoni sulle Curve di San Siro, la Procura ha chiesto anche otto anni per Marco Ferdico, tra i leader del direttivo della Nord prima degli arresti dello scorso settembre. Sei anni e otto mesi sono stati sollecitati sia per Gianfranco Ferdico, padre di Marco, Matteo Norrito e Mauro Nepi. Pene inferiori sono state chieste per gli altri co-imputati.

La richiesta per Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista, imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni ed estorsioni, è di dieci anni di reclusione. Gli stessi chiesti per Daniele Cataldo, vice di Lucci e ritenuto l’esecutore materiale del tentato omicidio del 2019.