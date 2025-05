Il rinnovo di Simone Inzaghi cambierà a seconda di come finirà la stagione. Secondo Tuttosport, infatti, il successo o meno in Champions League sarà il fattore che potrà spingere la dirigenza ad accordare al tecnico un rinnovo annuale (come sempre accaduto finora, si andrebbe quindi fino al 2027) oppure biennale, nel caso in cui i nerazzurri dovessero diventare campioni d'Europa.

Lo stesso Inzaghi non firmerà in bianco. Nel momento in cui dovesse alzare la Coppa, sarebbe pienamente autorizzato a chiedere importanti garanzie sulla competitivà della squadra, dopo che l'estate scorsa non arrivò né l'attaccante con le caratteristiche richieste (diverse da quelle già presenti in rosa) né il difensore centrale esperto che fu invece rimpiazzato da Palacios. Ai noti Luis Henrique e Bonny, catalogabili come scommesse, verrebbero quindi aggiunti dei big in grado di aiutare la squadra ad affrontare un'altra stagione piena di impegni.