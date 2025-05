Lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como avrà una capienza allargata: in fururo, infatti, l'impianto della città lariana potrà ospitare infatti 12.039 spettatori. L'annuncio è il sindaco Giancarlo Rapinese: "Abbiamo appena firmato il verbale. Non potremo ospitare 12.039 tifosi per la partita con l’Inter di venerdì, perché ci sono ancora alcuni passaggi burocratici. Dopodiché consegneremo tutto al Como 1907 che potrà iscriversi serenamente al campionato di seri A nei prossimi anni. Adesso con molta serenità penseremo al nuovo stadio”.

Rapinese poi ripensa al passato: “Quando sono diventato sindaco di Como lo stadio poteva ospitare al massimo 4.999 spettatori e il poter solo pensare di disputare un campionato di Serie A in città era, semplicemente, un miraggio. Però oggi dopo tre anni di lavori è realtà”.