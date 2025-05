Rasmus Hojlund rischia di rinvigorire la sfida sul mercato tra Juventus e Inter. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, il danese potrebbe diventare un obiettivo per entrambi i club. E non soltanto. Anche il Napoli, infatti, sta seguendo l'attaccante danese, che conosce bene il nostro campionato e potrebbe non trasferirsi a titolo definitivo.

Altro attaccante che piace sia all'Inter che alla Juventus è Jonathan David, che sta ancora decidendo sul da farsi dopo che a luglio si svincolerà dal Lille a parametro zero.