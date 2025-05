Claudio Marchisio parla a RMC Sport della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter e di come potrebbe andare la sfida del 31 maggio a Monaco di Baviera.

"Ho commentato la semifinale di ritorno a Parigi e il PSG è una squadra di grande livello. In Champions ha dovuto crescere partita dopo partita perché non era partita benissimo, ma Luis Enrique è esperto e ha una squadra giovane ma anche con elementi d'esperienza. Considero l'Inter non più forte, ma più completa. Nell'interpretare il gioco, nei reparti, nelle due fasi. Ma è una finale secca, secondo me sarà una grande finale"