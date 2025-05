Saranno i Linkin Park a scaldare l'atmosfera, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, prima della finale di Champions League PSG-Inter, in programma sabato 31 maggio. "È davvero la prima volta che realizziamo uno spettacolo del genere, quindi per noi è un po' come ripartire da zero", afferma. "Siamo emozionati di farlo, emozionati di vedere i fan e emozionati per l'evento", ha spiegato a UEFA.com il co-fondatore del gruppo e cantante Mike Shinoda,

"Anche per noi non potrebbe andare meglio che sia in Germania. I nostri fan tedeschi sono incredibili, quindi non vedo l'ora di suonare non solo nella finale di Champions League, ma di farlo in Germania, che sarà ancora più speciale per noi", ha aggiunto il bassista Dave Farrell.

Per l'occasione la band ha prodotto un remix del loro mega-successo Numb e, parlando del processo creativo che c'è dietro, Shinoda ha affermato: "Volevamo dargli il nostro tocco personale e fare qualcosa incentrato sui suoni del calcio. È costruito sul suono del piede che colpisce la palla, della palla che colpisce la rete, dei tifosi che calpestano gli spalti. Sono queste le cose che, quando assisto a una partita, ti colpiscono come i potenti elementi musicali dell'essere lì".

Farrell si autoproclama il più grande tifoso di calcio del gruppo, ed è stato ispirato dalle sue tre figlie: "Ho avuto la possibilità di allenarle tutte, e non so se questo sia stato a loro svantaggio o a loro vantaggio! Ma questo processo ha davvero accresciuto il mio amore per questo sport, e vederle divertirsi è stato davvero speciale".

L'attesa per il concerto di Monaco è sempre più grande e la cantante solista Emily Armstrong conclude: "Sarà un'esperienza unica sentire quell'energia".