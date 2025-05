La Prefettura di Milano, dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, ha confermato che il prossimo 31 maggio, in occasione della finale di Champions League PSG-Inter è "previsto l’allestimento di un maxischermo presso lo stadio San Siro". Nel contempo, "è stata avviata la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio" per quel giorno.

Inoltre, in seno al Comitato "è stata prevista un’intensificazione delle misure di sicurezza, soprattutto nelle aree centrali del Comune di Milano, nel caso in cui la squadra dell’Inter risultasse vincitrice del Campionato di Serie A, al termine degli incontri di calcio che si disputeranno nella giornata di domani".

