Luis Enrique, tecnico del PSG, parla in conferenza stampa alla vigilia della prima finale di coppa nel giro di una settimana. Domani i parigini si giocheranno la Coppa di Francia con il Reims, mentre sabato 31 maggio sarà l'ora della finale di Champions League contro l'Inter: "Tutti i giocatori professionisti sanno che giocare una finale di Coppa è molto speciale. È una partita speciale, i dettagli contano. Non è difficile concentrarsi sulla partita di domani. Nessun giocatore sarà distratto - assicura lo spagnolo -. Fisicamente siamo allo stesso livello dell'anno scorso. I risultati portano freschezza. Abbiamo migliorato molti aspetti del nostro gioco. Siamo una squadra abituata a essere fresca fine stagione, il turnover porta con sé aspetti positivi. Tutti i giocatori sono disponibili per domani, tranne Kimpembé".

Luis Enrique viene poi incalzato sulla differenza di calendario con l'Inter: "A volte è meglio giocare in modo serrato fino alla fine per non mollare. Dovevamo rimanere concentrati. Non so se questo sia un aspetto positivo o negativo, sto cercando di capire cosa c'è di positivo nel nostro calendario

I giornalisti chiedono poi un parere sui blocchi bassi di Reims e Inter: "Domani, contro il Reims, avremo più possesso palla. Mi piace dominare, mi piace il gioco di posizione con una struttura solida per non subire troppe transizioni. Dobbiamo trovare equilibrio per non soffrire in transizione. Quest'anno abbiamo perfezionato questo aspetto del gioco. I miei giocatori sono molto intelligenti, sanno come evitare le trappole".

