"Scudetto? Spero con tutto il cuore che lo vinca il Napoli. Anche se ho giocato lì solo per un anno e mezzo e non è andata proprio come volevo, sono rimasto legato alla piazza, ai miei amici napoletani...". Così Fernando Llorente parla in un'intervista a Tuttosport.

"E poi lo spero per Antonio Conte - prosegue -. Uno degli allenatori più importanti della mia carriera. Quello che sta facendo a Napoli è un vero miracolo. Un’impresa pazzesca, specie se consideriamo che a gennaio gli hanno venduto Kvaratskhelia. Eppure sono lì a lottare con l’Inter che è una squadra fortissima, come abbiamo avuto modo di vedere in Champions. Devo essere sincero: non mi aspettavo un cammino simile del Napoli dopo il decimo posto dell’anno scorso. Ma del resto, Antonio è un vincente, riesce sempre a entrarti in testa in poco tempo. Ti contagia con il suo modo di essere...".