Un finale di campionato con i due vice in panchina. Stellini da una parte, Farris dall'altra, a sostituire gli squalificati Conte e Inzaghi. Come ricorda oggi Tuttosport, Farris è il vice di Inzaghi dal 2014, quando guidava la Primavera della Lazio.

Il vice allenatore dell'Inter è un tifoso nerazzurro, andava a tifare per la sua squadra insieme al padre diversi anni fa. Ha già sostituito Inzaghi in alcune circostanze, spesso nei post-partita quando il tecnico aveva perso la voce. Quest'anno in campionato gli è successo per Inter-Empoli 3-1 e poi per Parma-Inter 2-2.