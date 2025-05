Francesco Totti, intervistato a margine dell'EA7 World Legends Padel di Roma, si pronuncia nuovamente sulla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain: "Sicuramente sarà una partita 50 e 50. Si affrontano due grandi squadre, che hanno fatto un percorso straordinario. Da italiano spero che possa vincere l'Inter, perché riporterebbe un trofeo così importante in Italia. Però è una partita aperta".

Quali giocatori, uno per parte, possono risultare decisivi?

"Ci sono tanti campioni. Io penso che piiù che il singolo sia l'organico, il come affrontare la partita, la mentalità e la voglia di mettere qualcosa in più. Se non hai questi stimoli, è giusto cambiare sport".

Donnarumma miglior portiere del mondo?

"Adesso sì, perché dimostra sul campo quello che attualmente è. Per me in questo momento è l'arma in più del PSG".

Qual è la qualità migliore di Simone Inzaghi?

"Compattare il gruppo, falli sentire tutti importanti e farli divertire perché quando scendi in campo e vinci ti diverti".

Cosa dici di Luis Enrique, che a Roma veniva criticato?

"Faccio l'in bocca al lupo al mister, è una grande persona e merita la finale. Non avevamo un gran rapporto inizialmente, ma piano piano ci siamo conosciuti meglio e siamo andati alla grande. Non ha avuto tante cose positive a Roma ma ora sta dimostrando di essere un grande allenatore".

Ma cosa non era andato all'inizio?

"Alcuni dirigenti si erano intromessi, come purtroppo spesso accade...".



