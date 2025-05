È cominciata la settimana scorsa ed è proseguita per diversi giorni la distribuzione dei codici per l’acquisto dei biglietti per assistere alla finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, in programma a Monaco di Baviera sabato 31 maggio. Oggi, però, è una giornata chiave per tutti i fortunati possessori della chiave che aprirà loro le porte dell'Allianz Arena: è partita infatti la distribuzione, in modalità digitale da UEFA sulla APP Uefa Mobile Tickets, dei tagliandi, che avverrà in maniera graduale. Una notifica via mail o sulla app renderà noto ai diretti interessati quando il biglietto sarà reso disponibile.

Una volta completato l’acquisto ai tifosi è richiesto di compilare questo form per facilitare l’organizzazione logistica e l’arrivo di tutti i tifosi nerazzurri a Monaco di Baviera. Ulteriori indicazioni utili per organizzare il viaggio e per la permanenza a Monaco di Baviera saranno rese disponibili nei giorni precedenti la partita.