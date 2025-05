I tifosi dell'Olympique Marsiglia hanno scelto da che parte stare. I rivali storici del Paris Saint-Germain, infatti, sperano in un capitombolo dei parigini nella finale di Champions League contro l'Inter. "Una follia, tutti vogliono la maglia nerazzurra", è quanto racconta a BFMTV un venditore.

"Tutto l'anno non c'è alcuna richiesta, nessuno vuole la maglia dell'Inter. Ora mi viene da dire che tutti sono interisti. E' una follia! Pregheremo davvero affinché l'Inter vinca". Gli fanno eco alcuni dei clienti del locale. "Nessun marsigliese vuole che il PSG vinca la Champions League. Siamo gli unici ad averlo fatto in Francia e vogliamo che rimanga così per molti anni. Se sei di Marsiglia non puoi tifare per il Paris, non è possibile".