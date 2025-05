Non si attenuta la polemica sulla questione arbitrale. L'Inter, come si legge su La Repubblica, sente di essere stata penalizzata da gennaio in poi e non ha gradito la gestione degli audio forniti per Open Var, la trasmissione di Dazn che l'AIA utilizza per dare spiegazioni riguardo al proprio operato.

In passato non è stato concesso a Dazn l'audio del mancato rigore concesso a Bisseck durante Inter-Roma e anche quando lo stesso è arrivato (vedi Inter-Lazio col rigore procurato dal tedesco) è stato tagliato in alcune parti: non si sa, ad esempio, cos'abbia detto Chiffi a caldo, ma solo durante il confronto col VAR.

Dopo le dichiarazioni di quest'anno di Conte, Gasperini e Ranieri riguardo all'utilizzo del VAR, il tema dovrebbe essere affrontato in maniera collegiale. Non nel prossimo Consiglio Federale del 26 maggio, in cui si parlerà del contratto con l'Assocalciatori e delle seconde squadre in Serie C, ma già in quello del 19 giugno il nodo VAR verrà probabilmente affrontato. I club potrebbero chiedere rassicurazioni sull'interpretazione oppure qualcosa in più, magari la modifica delle regole mai toccate in sette anni. Potrebbero anche chiedere nuovi nomi per i vertici arbitrali, che evitino scelte come Guida AVAR per Inter-Lazio...