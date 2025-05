Poco prima del calcio d’inizio della gara del Sinigaglia contro il Como, Nicola Zalewski parla ai microfoni di DAZN per presentare questo ultimo impegno di campionato.

Quanto credete allo Scudetto?

“Finché la matematica non ci condanna ce la giocheremo. Non sarà facile, sappiamo che squadra è il Como e che dall’altra parte hanno una grande possibilità, meritata. Ma noi siamo qui a crederci”.

Che settimana è stata all'interno dello spogliatoio?

“C’è rammarico per quanto successo con la Lazio, ma siamo qui a giocarci lo Scudetto fino all’ultimo. Questo è il sintomo di una squadra che ci crede fino alla fine”.

Quanto sei carico per oggi e per la finale di Champions?

“Sono carico io ed è carica la squadra. È un’occasione da non perdere, tanti miei compagni hanno affrontato quest’avventura. Ma prima c’è da giocarci questa ultima partita di campionato, non si sa mai quello che può succedere”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!