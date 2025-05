Rinnovo oppure addio. Non c'è una terza via nel futuro di Simone Inzaghi, come si legge oggi sul Corriere della Sera. Ogni valutazione verrà fatta a fine annata soppesando crescita della squadra, vittorie e sconfitte. Se il tecnico lascerà l'Inter, il preferito è da tempo Allegri, che con Marotta ha vinto alla Juventus.

A sondare la disponibilità dell'ex allenatore bianconero è stato anche De Laurentiis, cautelandosi in caso di un addio di Conte. Proposto un contratto da 6 milioni più 2 di bonus all'anno.