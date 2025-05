La notizia è di ieri: Nico Paz pare destinato a tornare subito al Real Madrid. Potrebbe sembrare la mazzata definitiva ai sogni dell’Inter di vestire il trequartista del Como di nerazzurro, ma in realtà - come sottolinea il Corsport - la decisione di Xabi Alonso di riportare immediatamente alla base uno dei più talentuosi prodotti usciti dall’inesauribile fucina dei blancos potrebbe aprire nuovi scenari, decisamente favorevoli per i nerazzurri.



Com'è noto, il club di Madrid può riportare nella Liga il giovane argentino per 9 milioni nella prossima sessione estiva, sfruttando la recompra stabilita a suo tempo con il Como. Una clausola che potrà essere esercitata a partire dal 1° luglio. Ma se l'intenzione di Alonso è quella di utilizzare Paz già al Mondiale (esordio degli spagnoli il 18 giugno), allora significa che bisognerà trovare un accordo con il club lombardo per anticiparne il rientro: 11 milioni potrebbe essere il prezzo giusto.

Pochissimi considerando che il Como oggi valuta Paz non meno di 50 milioni e che l'idea è quella di tenerlo alla corte di Fabregas per almeno un'altra stagione. E dopo il Mondiale? Alonso farebbe le sue valutazioni e, magari, vista la concorrenza molto folta, il CdS non esclude l'eventualità di un addio in prestito. Qui dovrebbe rientrare in scena l’Inter, che potrebbe giovarsi dell’amicizia di vecchia data tra Javier Zanetti e Pablo Paz, il papà di Nico.