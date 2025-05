L'Inter andrà in campo a Como senza pensare troppo alla Champions League. Ne è convinto il doppio ex della sfida del Sinigaglia Benoit Cauet, che intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio nel corso di '1 Football Club' spiega: “Penso che, finché c’è una minima possibilità di vincere lo Scudetto, l’Inter andrà a Como per cercare di fare il suo dovere, conquistare i tre punti e sperare che succeda qualcosa a Napoli".

Quali sono, secondo lei, i meriti di questo Napoli e, eventualmente, i demeriti dell’Inter lungo questo percorso di campionato?

“Il Napoli ha fatto qualcosa di grande. Conte ha preso un ambiente molto negativo e lo ha trasformato. Ha dato un’identità, un gioco, e su questo non ci sono dubbi. Hanno fatto un campionato straordinario. Certo, anche loro hanno avuto dei momenti difficili, ma se vincono oggi, sarà un successo meritato. Hanno cercato di vincere sempre, dall’inizio alla fine. Per quanto riguarda l’Inter, direi che i demeriti stanno nella mancanza di continuità. Hanno avuto alti e bassi e qualche blackout di troppo. Bastavano due o tre partite giocate meglio e potevano riprendersi la testa del campionato. Invece non ci sono riusciti, e quello è stato il limite principale".

Jonathan David è un attaccante conteso tra Inter e Napoli: dove lo vedrebbe meglio?

“David è un attaccante che seguo da tempo. Sono tre o quattro anni che se ne parla, anche in Italia. Già allora era forte, ora è ancora più maturo. È un giocatore che sa attaccare la profondità, ha qualità, ed è adatto a entrambi i contesti. Al Napoli servirebbe come alternativa a Romelu Lukaku, un giocatore con caratteristiche diverse, capace di attaccare lo spazio. All’Inter, invece, sarebbe perfetto come alter ego di Lautaro Martinez, magari in coppia con Marcus Thuram. In entrambi i casi sarebbe utile. Alla fine, dipenderà da chi farà l’offerta più convincente".