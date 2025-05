Michele Fini non ha dubbi: nonostante la salvezza già centrata, il Cagliari darà battaglia al Napoli questa sera al Maradona. L'ex centrocampista rossoblu spiega il perché ai microfoni di TMW: "Due squadre che si affrontano in condizioni mentali diverse. Il Cagliari è salvo, il Napoli si gioca il campionato. Gli stimoli sono diversi. Ovviamente tra le due squadre c’è un discorso legato a tempo fa che spinge la piazza di Cagliari a far sì che i calciatori scendano in campo in maniera battagliera. Però il Napoli non può sbagliare".

Quali sono i meriti del Napoli?

"Il Napoli ha avuto il merito di essere riparto con un allenatore nuovo e aver fatto un campionato di vertice ma con quell’allenatore lì è normale. È il lavoro trasformato in risultati".

Cosa ha sbagliato l’Inter?

"L’Inter è sempre una grande squadra. Si augurava di ammazzare il campionato. Deve ancora giocare la finale di Champions. Se perdi lo Scudetto è vissuta come una sconfitta da parte di tutto l’ambiente".