Nel ricordare l'impresa realizzata, a Madrid, quindici anni fa, quando portò l'Inter sul tetto d'Europa coronando una stagione memorabile con il Triplete, José Mourinho ha mandato un pensiero a tutto il mondo nerazzurro e, in particolare, a uno dei eroi di quella notte, Lucio, che sta attraversando un momento non facile dopo aver subito ustioni sul 18% del corpo in seguito a un incidente domestico: "22 maggio 2010, Madrid. Un abbraccio alla mia gente e uno molto speciale a Lucio "Dai, amico, siamo con te!", ha scritto lo Special One su Instagram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!