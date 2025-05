Mirwan Suwarso, presidente del Como, parlando a margine di un evento presso il Golf Club di Carimate ha smentito le voci che danno Nico Paz pronto a tornare alla base Real Madrid per il Mondiale per Club: "Non ho sentito nessuno del Real. Nico Paz attualmente è un giocatore del Como fino a prova contraria".

Volete arrivare in Europa?

"Non è il nostro target, ma se arriva la prendiamo volentieri...".