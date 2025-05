Il tema delle seconde squadre resta molto caldo. Ne ha parlato anche Felice Evacuo, ai microfoni di TMW Radio: "L’esperienza del Milan è stata negativa, ma resta utile per far crescere i talenti in casa. La Serie C è un campionato difficile, con dinamiche particolari. Avere una seconda squadra consente ai club di far maturare i propri giocatori in un contesto protetto. L’Inter, invece, ha un settore giovanile eccellente e credo che il suo approccio sarà simile a quello dell’Atalanta. Hanno scelto anche un allenatore che conosce la categoria, cosa che il Milan non ha fatto. Sottovalutare la Serie C è l’errore più grave".