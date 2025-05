Uno dei nomi accostati all'Inter per l'attacco della prossima stagione e del prossimo futuro è quello di Lorenzo Lucca. Il bomber dell'Udinese, autore di 11 gol e 2 assist in 32 presenze in questa Serie A, è corteggiato anche da altri club come Milan, Napoli e Juventus, ma al momento la testa del classe 2000 è solo sulla sua attuale squadra: "Penso che ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio voglia giocare per la Nazionale e per una squadra di vertice. Ma in questo momento penso solo all'Udinese, sono sotto contratto con loro. Hanno creduto in me fin dall'inizio, quando nessun altro club mi voleva. Sono felice di avere questo rapporto con questo club, che è davvero straordinario", le parole rilasciate a The Italian Football Podcast.

Quale calciatore è stato il tuo idolo?

"Per me è sempre stato Ibrahimovic, fin da bambino. Guardavo sempre i suoi video, le sue giocate, i suoi gol. È sempre stato il mio idolo".

Che squadra tifavi da bambino?

"In realtà ho sempre seguito il calcio ma non ho mai tifato una squadra in particolare".

C'è un attaccante attuale a cui ti ispiri?

"A dire il vero, studio molto Haaland. Per me è forse il miglior attaccante d'Europa, il migliore al mondo in area di rigore. I suoi movimenti, il modo in cui perde l'avversario, gli spazi che vede, sono cose su cui lavoro molto insieme al mio allenatore personale, che mi aiuta a migliorare sotto ogni aspetto guardando video. È un giocatore che, quando è in forma e se i suoi compagni riescono a passargli la palla, è un attaccante fortissimo".

Cosa dovrà fare la difesa dell'Itala per fermarlo?

"Penso che l'Italia abbia difensori molto forti: Bastoni, Calafiori, Buongiorno - sicuramente ne dimentico qualcuno - sono tutti giocatori che hanno esperienza avendo giocato tante partite nelle coppe europee, con la nazionale. Sono sicuro che sapranno fermarlo".

Chi vincerà lo Scudetto?

"Napoli".

Chi vincerà la Champions League?

"Inter".

