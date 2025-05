Lautaro e Frattesi recuperati e in panchina, almeno inizialmente. Importante il rientro del centrocampista, ma è chiaro che quello del capitano è la notizia che tutti gli interisti aspettavano, Inzaghi in testa.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, il Toro partirà dalla panchina e poi giocherà qualche minuto buono per rodaggio in vista della finale del 31 maggio. Una rincorsa partita da lontano, da dopo il Barcellona, quando lo sforzo per esserci ed essere decisivo aveva riacutizzato l'elongazione del Montjuic. Era il 6 maggio e da allora Lautaro non mette piede in campo.

"Lautaro ha lavorato per esserci contro il Psg, e per esserci al cento per cento - sottolinea la rosea -. Il piano, che prevedeva riposo tra Torino e Lazio e poi ritorno a Como, è stato rispettato alla perfezione: manca l’ultimo tassello, uno spezzone finale questa sera al Sinigaglia, magari in coppia col gemello Thuram. La ThuLa comincerà in panchina, e a gara in corso si vedrà".