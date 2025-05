La notizia, ovviamente, è il ritorno di Lautaro: inizio in panchina, poi dentro nel secondo tempo. Inzaghi e i suoi non vogliono avere rimpianti, ma è chiaro che le scelte andranno anche nella direzione della gestione globale in vista di Monaco. E allora riecco un'Inter molto simile a quella di due settimane fa scesa in campo dal 1' a Torino.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, in fase di possesso sarà una sorta di 3-4-3 con Correa e Zalewski alle spalle di Taremi. Dentro inizialmente dei titolari solo Sommer, Calhanoglu e Dimarco. Gli altri a guardare dalla panchina, aspettando buone notizie da Napoli. Il piano è quello d provare a segnare subito per mettere più pressione al Napoli.

"La rabbia post Lazio ancora non gli è passata, chissà se stasera, comunque vada, avrà voglia di polemizzare - scrive la Gazzetta a proposito di Inzaghi -. Oppure di puntualizzare qualche dichiarazione che in questi giorni poco gli è piaciuta. Ma poco conta, almeno fino a stasera. L’Inter vuole restare aggrappata al sogno".

PROBABILE INTER (3-4-3): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Taremi, Zalewski.