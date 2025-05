Scelta fatta. Come spiega il Corsport, se le indicazioni della vigilia fossero confermate, a Como scenderà in campo l’Inter 2 o quasi. Solo Sommer, Dimarco e Calhanoglu in campo dall'inizio per quanto riguarda i titolari: tutti gli altri in panchina. Mentre non sono stati convocati Pavard e Zielinski che anche ieri hanno lavorato a parte.

"Per compiere le sue scelte, è probabile che Inzaghi abbia valutato il comportamento dei suoi con Torino (e Verona) rispetto a quello con la Lazio. Contro i granata, infatti, si è vista un’Inter leggera e capace di colpire al momento giusto, per poi tenere il risultato. Con i biancocelesti, invece, la squadra ha dato l’impressione di essere più pesante e preoccupata", si legge. E allora nessun rischio neppure per Lautaro, dalla panchina al pari di Thuram.

PROBABILE INTER (3-4-3): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Taremi, Zalewski.