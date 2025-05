A un punto di distanza dal Napoli, l'Inter si prepara all'ultima giornata con ancora qualche chance di effettuare il sorpasso e confermare lo scudetto. Nel match di venerdì sera al Sinigaglia, i bookie vedono i nerazzurri favoriti in casa di un Como imbattuto da sette partite (sei successi e un pareggio). Il 2, come riporta Agipronews, si gioca infatti a 1,62 su 888sport, mentre pareggio e vittoria della squadra di Fabregas sono in lavagna nell'ordine a 4,40 e 5,10.

Quattro delle ultime cinque partite con la squadra di Inzaghi in campo sono terminate con meno di tre reti complessive, come pure la sfida di andata a San Siro: al Sinigaglia, però, gli esperti considerano favorito l'Over, in lavagna a 1,57, mentre l'Under è proposto a 2,25. Il 2-1 a favore dell'Inter è giudicato dai bookie il risultato esatto più probabile: si gioca a 7,50, come l'1-1, mentre lo 0-2 - lo stesso risultato con cui l'Inter si impose all'andata - è proposto a 8 come lo stesso 0-1. Il successo per 1-0 e 2-0 sono visti rispettivamente a 15 e 25 volte la posta.

MARCATORI - Sabato 31 maggio l'Inter sarà protagonista nella finale di Champions League contro il PSG, ma Inzaghi non dovrebbe fare abbondante ricorso al turn-over per la trasferta contro i lariani: un gol di Marcus Thuram vale 2,50 volte la posta puntata su Betflag, stessa quota per quello di Taremi, che dovrebbe far coppia con l'attaccante francese. Attenzione a Calhanoglu, proposto a 5. Nel Como, gli esperti danno grande credito a Nico Paz, che però non segna dal 16 febbraio: la sua presenza nel tabellino dei marcatori è fissato a 3,50, come quella dell'attaccante greco Douvikas, autore finora di due centri in Serie A.