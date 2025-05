La Lega Serie A, attraverso l'avvocato Salvatore Pino, ha chiesto un risarcimento danni di 475mila euro totali a carico degli ultras di Inter e Milan, coinvolti nell'indagine 'Doppia Curva' che ha portato oggi alle prime richieste di condanna (RILEGGI QUI).

Entrando più nel dettaglio - riporta Calcio e Finanza -, la richiesta avanzata davanti alla gup Rossana Mongiardo dai legali di Via Rosellini è di "250mila euro di danni agli ultrà della Curva Nord interista, tra cui l’ex capo Andrea Beretta, 20mila euro ad un imputato legato, per l’accusa, alla ‘ndrangheta, e altri 5mila euro a Beretta e all’altro ex leader del direttivo della Nord, Marco Ferdico". Ammonta invece a 200mila euro la richiesta di danni a carico degli ultras della Curva Sud rossonera. Somme alle quali si aggiungono anche richieste provvisionali di risarcimento pari a 85mila euro.

