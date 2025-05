"Scudetto? Se lo vincerà il Napoli, sicuramente il concetto che l’Inter un po’ l’abbia perso ci sta". È il pensiero di Paolo Condò alla vigilia dell'ultima giornata di campionato che consegnerà il tricolore al Napoli o all'Inter, a 90 minuti dalla fine separate da un punto in classifica: "È normale perché è una squadra che lotta per vincere la Champions League: se sei in grado di raggiungere questo traguardo, dovresti dominare il campionato italiano".

"È stato un campionato ricco di sorprese, non do per scontato che l’ultima giornata proceda regolare però è chiaro che siamo in una situazione in cui solo in Napoli lo può perdere - prosegue il giornalista durante il collegamento con Sky Sport -. L’Inter farà un po’ di mea culpa per qualche punto buttato via. È molto notevole la differenza tra i punti fatti dal Napoli con le prime 10 e quelli fatti dall’Inter, che domani gioca col Como: il Napoli ne ha fatti 33, l’Inter arriverà al massimo a 27. È sicuramente qui che va ricercato il gap che c’è tra il Napoli e l’Inter".

Sul possibile turnover di Inzaghi per la sfida di domani, Condò spiega: "Ci sono dei giocatori come Lautaro, Frattesi e Pavard che non sono pronti o non hanno i 90’. Fosse stata l’ultima stagionale probabilmente li avrebbe rischiati, ma con quello che attende l’Inter sabato prossimo non ha senso rischiarli. L’Inter domani a Como andrà a giocare leggera di testa per vincere, come a Torino. Contro la Lazio era più pesante per la speranza che ha avuto, ma penso che domani vada a giocare pensando che il Napoli non farà scherzi".

