Bortolo Mutti è intervenuto su 1 Station Radio, parlando del duello scudetto. Demeriti dell'Inter? "I meriti del Napoli sono legati soprattutto alla consapevolezza e alla determinazione, ma anche alla cocciutaggine di Conte, di puntare su un profilo come Lukaku, che per me è stato il punto di svolta. Intorno a lui sono cresciuti giocatori molto importanti. L’altra grande forza è stata quella di mantenere un ritmo costante. Conte, da questo punto di vista, è un maestro: motiva, non molla mai, difende il gruppo". Le parole riprese da TuttoNapoli.