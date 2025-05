Parlando ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ex difensore dell'Inter Nicolas Burdisso si sbilancia sul finale di stagione dell'Inter: "Per la finale di Champions faccio il tifo per i nerazzurri e per il calcio italiano. L’Inter è una squadra veramente forte, ma non sarà facile, dall’altra parte c’è un amico come Luis Enrique. I nerazzurri hanno fatto un percorso giusto, non devono avere rimpianti. In ogni caso non sarà un anno buttato via. In campionato ha avuto un avversario tosto, perché c’è tanto di Antonio Conte nei risultati del Napoli. Lo conosco bene. Mi è stato vicino dopo un grave infortunio e avrei voluto portarlo al Boca. Lui si sentiva vicino a quella realtà, ma non ha potuto liberarsi dal Chelsea".

