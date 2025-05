Simone Inzaghi manderà in campo solo tre titolarissimi - Yann Sommer, Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu - questa sera in Como-Inter, gara valida per l'ultima giornata di Serie A, in cui verosimilmente arriverà il verdetto definitivo sulla corsa scudetto, anche guardando a quello che succederà in contemporanea in Napoli-Cagliari.

La formazione che ha in mente il tecnico nerazzurro è quella che circola da ieri sera, confermata stamattina da Sky Sport: in difesa, spazio al trio Bisseck-De Vrij-Carlos Augusto, con Darmian e Dimarco ad agire sulle fasce. In mezzo al campo Calhanoglu fa coppia con Kristjan Asllani, mentre Nicola Zalewski alzerà il suo raggio d'azione mettendosi al fianco di Joaquin Correa alle spalle dell'unica punta Mehdi Taremi.



PROBABILE INTER (3-4-2-1): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi.



