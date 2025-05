"Le big su di me? Non mi mette pressione, sono io che mi metto pressione. Voglio fare bene. Mi sento di essere cresciuto, ho accumulato esperienza, so gestire meglio alcune situazioni. Ho acquisito fiducia in campo".

Esordisce così Koni De Winter ai microfoni ufficiali della Serie A. Il difensore belga del Genoa è finito anche nel mirino dell'Inter dopo l'ottima stagione in maglia rossoblù.

"Posso giocare, posso difendere, posso colpire di testa. Mi considero un giocatore completo, senza arroganza - ha aggiunto -. Juve? Lì sono cresciuto dal punto di vista umano, ho imparato come comportarmi nel mondo dei professionisti e del calcio. Mi ha insegnato la base, lì c'erano Chiellini, Bonucci e De Ligt quando sono arrivato. Mi hanno lasciato tanto. Il Genoa mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Qui sto bene, ho trovato un bel gruppo. Sono contento".